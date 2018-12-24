MALATYA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, takım olarak ilk yarıda başarılı bir performans ortaya koyduklarını, yeni transferlerle daha da iyi hale geleceklerine inandığını söyledi.

Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını puan ve sıralama olarak iyi bir yerde tamamladıklarını aktararak, "İlk yarı itibarıyla başarılı bir süreci geride bıraktık. Bu başarının sürdürülebilir olması için çalışmaya devam edeceğiz. Elde ettiğimiz başarı asla tesadüf değildir." dedi.

Gelinen noktada kulüp yönetiminden, teknik heyete ve oyunculara kadar herkesin büyük emeği olduğunu dile getiren Ravcı, "İşimizi heyecanla yapıyoruz. Bugüne kadar asla mazeret üretmedik. Her zaman olumlu düşünerek, taraftarlarımızın bizden beklentilerini karşılamaya çalıştık. Karakterli ve çalışkan oyuncu grubumuzla, teknik heyetimizle, taraftarımızla inşallah daha güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Transfer konusunda çok titiziz"

Ravcı, ara transfer dönemi için çalışmalarının sürdüğünü vurgularken, şunları kaydetti:

"Yapacağımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirerek, sezon sonunda ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Sezon başında dar bir bütçeyle transfer ettiğimiz oyuncuların bize çok katkısı oldu. Erol Bulut ile teknik ekip, oyuncu transferi konusunda sürekli görüş alış verişinde bulundu. Bütçemiz kısıtlı olduğu için transfer konusunda çok titiziz. Sezon başında Guilherme Marquez, Mitchell Donald ve Daniel Alksic'i aldık. Takıma çok şey kattılar. Bu dönemde de yine aynı yolu izleyerek, nokta transferler yapacağız."

Ravcı, takımı yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür ederek, ligin ikinci devresinde daha güçlü bir kadroyla sahaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: Orhan Yoldaş