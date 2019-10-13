Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Abyad'ın doğusu ele geçirildi Barış Pınarı Harekatı
logo
Spor, Futbol

Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Emre Doğan   | 13.10.2019
Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak aday kadrodan çıkarıldı

İstanbul

A Milli Futbol Takımı'nda Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında yarın Fransa ile deplasmanda karşılaşacak milli takımda sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca'nın aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Efecan'ın Aytemiz Alanyaspor'da yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kası, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle Fransa kafilesinde yer almadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak aday kadrodan çıkarıldı

Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Fransa maçı hazırlıkları başladı

Millilerden tek golle büyük avantaj

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır
TFF Yönetim Kurulu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

TFF Yönetim Kurulu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek
A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek

A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek