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Spor, Futbol

Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emre Doğan  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi. Ali Koç'un ise sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan paylaşım suretiyle hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Demir Grup Sivasspor ve Bitexen Giresunspor'un çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği ifade edildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar'ın da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın sportmenliğe aykırı hareketi, sarı-lacivertli takımın oyuncusu Stylianos Kitsiou ile Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mustapha Yatabare'nin ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig'den ise Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Pendikspor ve Manisa FK'nin de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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