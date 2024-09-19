Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

İstanbul
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakada Galatasaray galibiyet serisini sürdürmek, Fenerbahçe ise rakibine ilk puan kaybını yaşatmak istiyor.
Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile Galatasaray'da 14. sezonunu oynayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın performansı, takımlarının alacakları sonuçlarda belirleyici olacak.
Livakovic, iki derbide kalesini gole kapattı
Galatasaray karşısında geçen sezon ligdeki 2 derbide boy gösteren Hırvat kaleci Dominik Livakovic, bu maçlarda kalesinde gol görmedi.
Ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, 90 dakikada iki takım yalnızca 1 isabetli şut atabildi.
Fenerbahçe, Muslera'nın koruduğu kaleye isabetli şut çekemezken, Livakovic ise kalesine gelen tek isabetli şutta gole izin vermedi.
Hırvat kaleci, ligin ikinci yarısında oynanan müsabakada da rahat bir karşılaşma çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçta rakip kaleye isabetli şut çekemezken, Livakovic de ligdeki ikinci Galatasaray derbisini de gol yemeden tamamladı.
Dominik Livakovic, geçen sezon derbi mağlubiyeti de yaşamadı. Hırvat file bekçisi; Beşiktaş ve Galatasaray ile oynanan 4 derbide 3 galibiyet ve 1 beraberlik görürken, bu maçlarda kalesinde 2 gol gördü. Livakovic, 2 golü de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmalarda yedi.
Livakovic 4 maçta gol yemedi
Fenerbahçe ligde 5 hafta sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 2 gol gördü.
5 maçta da kaleyi koruyan Dominik Livakovic, Göztepe ile deplasmanda oynanan ve 2-2 biten müsabakada kalesinde gol görürken, kalan 4 maçta rakip forvetlere geçit vermedi.
Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında kalesine 13 isabetli şut atılan Hırvat file bekçisi, bu şutların 11'inde gol yemedi.
Muslera bu sezon 1 maçta gol yemedi
Galatasaray ligde geride kalan 5 maçta puan kaybı yaşamayıp 15 puan toplarken, bu karşılaşmalarda 17 gol atıp 4 gol yedi.
5 maçta da kaleyi koruyan Fernando Muslera, bu müsabakaların yalnızca birinde gol yemedi.
5-0 sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında kalesine gelen 1 isabetli şutta gole izin vermeyen Muslera; Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise gol yedi.
Ligdeki 5 maçta kalesine 16 isabetli şut çekilen Uruguaylı kaleci, bu şutlarında yüzde 75'inde başarılı olurken, 4 gole ise engel olamadı.
Muslera'nın derbi deneyimi yüksek
Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 58 derbide görev aldı.
Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 25 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 57 golüne engel olamayan Muslera, 24 derbide gol yememeyi başardı.
Muslera, daha önce 26'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 4'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli takımla yapılan 31 müsabakada kalesinde 25 gol gören Muslera, 14 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.
Muslera, sezon başında Beşiktaş ile oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında ise en çok gol yediği derbi maçını yaşadı.
Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak kupaya uzanmıştı.
Derbinin golleri yabancılardan
İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 15 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu müsabakalarda atılan 34 golün 28'ini yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Her iki takımın 3'er golünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.
21 yabancı oyuncu gol attı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 21 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.
İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 23 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.
İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Galatasaraylı Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.
Derbide kartlar havada uçuşuyor
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 50’si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 62 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 370 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 62 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gödükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktılar.
Ligde oynanan son derbide 9 sarı, 1 kırmızı kart çıktı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon oynanan son derbide hakem, 9 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi
Galatasaray’ın ev sahipliğindeki müsabakada Fenerbahçe'ye 1 kırmızı kartın yanı sıra 5 sarı kart çıktı. Ev sahibi sarı-kırmızılılar ise 4 sarı kartla cezalandırıldı.
Son 10 derbide kart raporu
Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kızardı.
Fenerbahçe, 2019-20 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 33 sarı, 5 kırmızı kart gördü. Galatasaray ise aynı süreçte 41 sarı, 1 de kırmızı kartla cezalandırıldı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç ve Dursun Özbek'in derbi karnesi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi başkanlar nezdinde Dursun Özbek'in Ali Koç'a karşı üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, daha önce defalarca tanık oldukları derbi heyecanını cumartesi günü bir kez daha yaşayacak.
Süper Lig'de son dönemlerin en erken derbisine son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray 15 puanla lider çıkacak. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona giren Fenerbahçe ise ilk 5 maçta 13 puan toplayarak haftaya ikinci sırada girdi.
Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığında Galatasaray'a karşı 3 kez kazandı
Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018'de oturan Ali Koç, 12 Galatasaray derbisi yaşadı.
Bu derbi maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 4 mücadeleden galip ayrıldı. Söz konusu derbilerde sarı-lacivertliler 9, sarı-kırmızılılar ise 14 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç'un başkanlık döneminde ise toplamda 24 derbi maçta boy gösterdi. Fenerbahçe bu periyotta Beşiktaş'a karşı da 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, toplam 24 derbide 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Özbek, 11 Fenerbahçe derbisi gördü
Galatasaray Kulübünde iki farklı dönemde başkanlık yapan Dursun Özbek, 11 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı.
Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü.
Galatasaray bu dönemde Fenerbahçe'ye karşı ligde 3 kez berabere kalıp, 2 kez ise kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 26 Mayıs 2016'da oynanan Türkiye Kupası finalini ise kazanarak şampiyon oldu.
Haziran 2022'de yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 5 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti. Bu süreçte, Süper Lig'deki 4 müsabakada sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. Bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Turkcell Süper Kupa'daki tek karşılaşma ise ilk dakikada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.
Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 11 Fenerbahçe derbisinde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 2'si hükmenden olmak üzere 11 gol atarken, sarı-lacivertliler rakibine toplam 5 golle karşılık verdi.
Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı toplam 23 derbide mücadele etti. Söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 9 kez de yenildi.
Ali Koç-Dursun Özbek rekabeti
Ali Koç ve Dursun Özbek'in aynı anda görevde olduğu bölümde ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu bölümde Süper Lig'de 4, Süper Kupa'da ise 1 kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynandı. Lig maçlarında sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler ise 1 kez kazandı. Bir mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
Süper Kupa'daki tek derbiye ise Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maç, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescil edildi.
Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 2'si hükmenden olmak üzere toplam 9 golüne, sarı-lacivertliler 1 golle karşılık verebildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.