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Spor, Futbol

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlara sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor.

Emrah Oktay   | 20.02.2020
Derbide kartlar havada uçuşuyor

İstanbul

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 41'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 52 randevusunda hakemler toplam 40 kırmızı, 299 da sarı kart kullandı.

Kırmızı kart gören futbolcular

Rekabetteki son 52 maçta iki takım oyuncuları da 20'şer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'den ise Diego Lugano (3), Volkan Demirel (2), Bruno Alves (2), Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Hasan Ali Kaldırım, bu süredeki maçlarda kırmızı kart gören isimler oldu.

Son maç sakin geçti

İki takım arasında oynanan son maç, rekabetteki diğer karşılaşmalara göre sakinliğiyle ön plana çıktı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan müsabakada oyunculara sadece 3 sarı kart gösterildi.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan derbide Galatasaray'dan Mariano Filho ve Marcao, Fenerbahçe'den ise Emre Belözoğlu sarı kart gördü.

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