Euro
8.96
Dolar
7.55
BIST 100
1,110.66
Altın
1,954.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı - VTR
logo
Spor, Futbol

Denizlispor'un konuğu Trabzonspor

Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Ali Korkmaz   | 18.09.2020
Denizlispor'un konuğu Trabzonspor

İzmir

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor, birinci haftada Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'la yarın Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekibin son olarak kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Fabiano Leismann'ın lisans işlemleri tamamlandı.

Geçen sezon ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u yine aynı skorla yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme hattının üzerinde bitirmek için avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibine puan vermemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1174 kişi öldü
Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı
New York'ta Kovid-19 nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi
Yemen'de 1 milyona yakın Kovid-19 vakası olmasından korkuluyor
Fransa'da son 24 saate 10 bin 593 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Denizlispor'un konuğu Trabzonspor

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Trabzonspor'da Doğan Erdoğan'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da Doğan Erdoğan'ın sözleşmesi feshedildi
Göztepe Obinna Nwobodo'yu transfer etti

Göztepe Obinna Nwobodo'yu transfer etti
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda