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Spor, Futbol

'Denizlispor'la mutluyum, devam etmek istiyorum'

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü İldiz, "Denizlispor'da son derece mutluyum ve devam etmek istiyorum. Açıkçası yoğun ilgiden telefonum neredeyse susmuyor ve sokakta gezemez oldum. Teşekkür ediyorum." dedi.

Sebahatdin Zeyrek   | 14.05.2019
'Denizlispor'la mutluyum, devam etmek istiyorum'

Denizli

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Abalı Denizlispor'u bir üst lige taşıyan teknik direktör Yücel İldiz, daha önce dörder kez takımlarını Süper Lig'e çıkaran Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarısına ortak olmanın sevincini yaşıyor. 

Daha önce 2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşıyan İldiz, yeşil-siyahlı takımla birlikte dördüncü kez Süper Lig başarısını yakaladı.

İldiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımları Süper Lig'e çıkartarak insanları mutlu etmenin inanılmaz bir duygu olduğunu söyledi.

Kentte yaşanan Süper Lig coşkusunun parayla satın alınamayacağını belirten İldiz, "Denizli'de muhteşem bir şölen havası vardı. Bunlar çok ciddi maneviyatlar. Hiçbir paraya kendinizi bu kadar alkışlatamazsınız. O şekilde insanların gönlüne giremezsiniz. Hepsi sağ olsun var olsun. İnanılmaz desteklediler ve başarıyı kazandık." diye konuştu. 

Trajik bir hadise

İki defa Süper Lig'e çıkardığı Kardemir Karabükspor'u mağlup ettikleri maçla bir üst lige yükseldiklerini hatırlatan Yücel İldiz, şöyle devam etti:

"Karabük maçıyla lige çıkmamız ayrı bir trajik hadiseydi. Ama tabii ki kulüplere iyi bakacaksınız. Yoksa ne hale geldiğini görüyorsunuz. Çok ciddi bir örnek. İnşallah onlar da kısa sürede sağlıklı bir yapıya kavuşurlar."

İldiz, takımın başına geldiğinde bir kaos ortamının bulunduğunu, futbolcuların idmana çıkmadığını, takımın bin 500 seyirciye karşı maç oynadığını dile getirerek, yöneticilerin kendisine, futbolculara verdiği desteklerle bugünlere geldiklerini, maçlara kapalı gişe çıkmaya başladıklarını söyledi.

Denizlispor'un 9-10 yıl içerisinde iyi yönetilmediğine dikkati çeken İldiz, şöyle konuştu:

"Çok sıkıntılar çekmiş ve borçlar oluşmuş. Umarım bundan sonra çok doğru bir çizgi içerisinde olur. Ve ligde daha önce güzel şeyler yapmış bir takım. Avrupa görmüş bir kulübüz. İnşallah o günleri yakalamak adına çalışmalar başlar. Lige çıktığımız zaman sözleşmem devam ediyor. Ama sonuç olarak başkanım ve yöneticilerle oturur konuşuruz. İnşallah istediğimiz şeyler olur. Olursa Denizlispor'da son derece mutluyum ve devam etmek istiyorum. Açıkçası yoğun ilgiden telefonum neredeyse susmuyor ve sokakta gezemez oldum. Teşekkür ediyorum."

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 6-0 yenen Abalı Denizlispor, son hafta öncesinde adını Süper Lig'e tekrar yazdırmış, teknik direktör Yücel İldiz de 4. kez bir takımı Süper Lig'e çıkararak Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarısına ortak olmuştu.


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