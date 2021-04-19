Denizlispor'da teknik direktörlüğe Ali Tandoğan getirildi

Denizli
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.
Ali Tandoğan, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da görev yapmıştı.
Tandoğan, 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de Denizlispor'un başında çıktığı 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı.
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🤝 Hoş Geldin Ali Tandoğan!— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) April 19, 2021
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/scSK6jlz6P