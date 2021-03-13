Denizlispor yarın deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak

Denizli/Gaziantep
Süper Lig'de 24 puanla 20. sırada bulunan Yukatel Denizlispor, 30. hafta mücadelesinde yarın Gaziantep'e konuk olacak.
Ligde geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 6 deplasman maçında 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, dış sahada son 3 karşılaşmada gol atamadı.
Radoslaw Murawski ve Muris Mesanovic'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Denizlispor'da Özgür Çek, Fabiano Leismann ve Recep Niyaz hafta içinde takımdan ayrı çalıştı.
Son 5 maçta 1 galibiyeti bulunan Gaziantep, sıralamada 43 puanla 7. durumda yer alıyor
Süper Lig'de rakibiyle 4. kez karşılaşacak Yukatel Denizlispor, daha önceki 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip rakibine karşı tek galibiyetini geçen sezon deplasmanda almıştı.
Gaziantep cephesi
Gaziantep ekibi, Denizlispor maçında kart cezası nedeniyle Mirallas ve sakatlığı bulunan Kana Bıyık, Güray Vural ve Jefferson'dan yararlanamayacak.
Öte yandan, kart cezası sınırında bulunan Vetrih, Morais ve Dicko, bu hafta sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.