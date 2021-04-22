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Spor, Futbol

Denizlispor, deplasmanda 10 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un deplasmanda kazanamama serisi 10 maça yükseldi.

Ali Korkmaz   | 22.04.2021
Denizlispor, deplasmanda 10 maçtır kazanamıyor

Izmir

MKE Ankaragücü beraberliğiyle puanını 27'ye çıkaran son sıradaki yeşil-siyahlı ekip, düşme hattının üzerindeki Hes Kablo Kayserispor'un 8 puan gerisinde yer alıyor.

Deplasmandaki 17 maçında topladığı 10 puanla en başarısız dış saha performansına sahip ekip konumundaki yeşil-siyahlı ekip, konuk olduğu son 10 maçta ise 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Teknik direktör Ali Tandoğan, takımıyla çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Hugo Rodallega 14. golünü attı

MKE Ankaragücü karşısından takımının tek golünü kaydeden Hugo Rodallega bu sezon 14. kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Kolombiyalı golcü, toplam 69. golüne ulaştı. Ligdeki ilk sezonunda 2015-2016'da Akhisarspor formasıyla 19 gol atan tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunda da Trabzonspor'da 15 gol kaydetmişti.

Yukatel Denizlispor'da en son 19 Eylül 2020'deki Trabzonspor maçında forma giydikten sonra sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Özgür Çek, dünkü müsabakanın son bölümünde oyuna dahil oldu.

Ligde 24 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Yukatel Denizlispor, daha sonra Hes Kablo Kayserispor (D), Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor (D), Galatasaray ve Fatih Karagümrük'le (D) karşılaşacak.


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