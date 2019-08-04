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Spor, Futbol

Deniz Türüç Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Erkan Tiryaki   | 04.08.2019
Deniz Türüç Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Istanbul

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni transfer Deniz Türüç'ün, takımla ilk çalışmasını yaptığı belirtildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada pas antrenmanı yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

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