Demir Grup Sivasspor evinde kazandı

Sivas
Süper Lig'in 26. haftasındaki mücadelede Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor karşısında mücadeleyi 2-0 önde tamamladı.
9. dakikada Avramovski'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe koşu yapan Paz'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğinden yanından auta çıktı.
18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ön direğe gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
20. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta gitti.
27. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Yatabare'nin ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Doğan Alemdar, topu güçlükle uzaklaştırdı.
55. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
64. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayı içinden hafif soldan yaptığı etkili vuruşta, top yandan auta çıktı.
66. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak son çizgiye inen Yatabare'nin ceza alanı uzak köşesine ortasında Erdoğan Yeşilyurt topu kafayla altıpastaki Hakan Arslan'a indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'dan döndü. Yeniden topu önünde bulan Hakan Arslan'ın bu kez yerden vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+2. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Gradel, kaleci Doğan Alemdar'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getiren golü kaydetti: 2-0.
Mücadele, Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor cephesi
Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, çok önemli bir karşılaşmayı kazandıklarını belirtti.
Otyakmaz, maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutlaka kazanmaları gereken bir karşılamadan 2-0'lık net bir skorla galip ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
"Gerçekten çok önemli bir karşılaşmaydı. Bir eşik atlama maçıydı." diyen Otyakmaz, şunları kaydetti:
"Bu yıl sahamızda çok fazla maç kazanamadık. Dolayısıyla mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcular da işin ciddiyetine varmışlardı ve bu da sahaya yansıdı. 2-0 gibi net bir skorla maçı kazandık. Rakibimiz de aslında maça iyi başladı. Bizi zorlayacaklarını da hissettirdiler ama ikinci yarı da özellikle tek bir pozisyon vermeden maçı kazanmasını bildik. Bundan sonra daha yukarılara çıkmak için mücadele edeceğiz. Böylece stresli süreçten biraz uzaklaşmış olduk."
Otyakmaz, geçmişte oynadıkları bir çok maça, takımda Kovid-19'lu futbolcuların çokluğu nedeniyle eksik başladıklarını da anımsatarak, "Ayrıca çok sık maç oynamamız nedeniyle de sıkıntılı bir süreç geçirdik. İnşallah bundan sonra biz de diğer takımlar da bu tür olumsuzlukların ve sakatlıkların olmadığı maçlar oynarız." diye konuştu.
"Her şeyden önce güzel bir lig maçı oldu"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta, mükemmel mücadele ettiklerini söyledi.
Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin her iki takım açısından önemli olduğunu belirtti.
Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ve rakibin baskı yaptığını dile getiren Çalımbay, "Zaten 15 dakika sonra kendimizi toparladık ve sonra da oynamaya başladık. Her şeyden önce güzel bir lig maçı oldu." dedi.
Hem Kayserispor hem Sivasspor açısından iyi bir mücadele olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:
"Gelen fırsatları iyi değerlendirdik, ikinci yarı Kayserispor büyük riske girdi, 5 forvetle oynamaya başladılar. İşte o anda kaptığımız topları çok iyi kullanabilseydik belki de maç çok farklı bir şekle bürünecekti fakat bir tanesini değerlendirebildik, o da penaltı pozisyonumuzdu. Son paslarımızda biraz dikkatli olsaydık maçı daha rahat bir şekilde bitirebilirdik. Takımımı tebrik ediyorum çünkü mükemmel mücadele ettiler. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık."
"Kalan maçları çok iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız"
Ligin bir maraton olduğunu ve önlerinde daha çok maç bulunduğunu vurgulayan Çalımbay, "Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor. Sürekli şekilde de maç oynuyoruz, onun için de dikkatli ve temkinli gitmek lazım. Aldığımız galibiyet çok iyi bir galibiyet ama esas ileride birçok maçımız var. Onları çok iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.
Takımda eksik ve sakat oyuncuların bulunduğunu anımsatan Çalımbay, onların dönmesiyle alternatifli bir kadroya kavuşacaklarını ve ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Hes Kablo Kayserispor cephesi
Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, üzgün olduklarını söyledi.
Petrescu, maçın ardından stadyumda düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye iyi ve önde basarak başladıklarını belirtti.
Ancak erken gol yediklerini dile getiren Petrescu, "Sivasspor ilk atağında golü buldu. Ardından moral ve organizasyon anlamında düşüşe geçtik." dedi.
Petrescu, karşılaşmanın ikinci yarısında durumu toparlamaya çalıştıklarını ancak bunda da başarılı olamadıklarını ifade ederek, "Rakip yarı alanda gerektiği kadar fırsat bulamadık. Ardından Sivasspor ikinci golü buldu ve maçı bitirdi, üzgünüz." diye konuştu.
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