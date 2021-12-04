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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Oktay Özden   | 04.12.2021
Demir Grup Sivasspor deplasmanda kazandı Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

7. dakikada Juanfran'ın ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada Henrique'nin ceza sahasındaki şutunda top yandan auta çıktı.

22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda Awaziem'e çarpıp yön değiştiren topun gol çizgisini geçmesini kaleci Serkan Kırıntılı engelledi.

53. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in pasıyla topla buluşan Kerem Atakan Kesgin, ceza yayı üzerinden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

76. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top yakın direğin yanından az farkla auta çıktı.

86. dakikada Sivaspor 10 kişi kaldı. Bir dakika önce sarı kart gören Uğur Çiftçi'nin sağ kanattan ceza sahasına girmek üzere olan Tetah'a faul yaptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

87. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Efecan Karacan'ın kafayla şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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