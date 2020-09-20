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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor deplasmanda galip

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ikinci hafta maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Yunus Hocaoğlu   | 20.09.2020
Demir Grup Sivasspor deplasmanda galip Fotoğraf: Fahrettin Gök/AA

Erzurum

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ikinci hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

18. dakikada ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Kaan Kanak'ın sert şutunda top konuk ekip oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı.

24. dakikada sol kanattan gelişen atakta Teikeu'nun müdahalesiyle yerde kalan Yatabare, kısa süre geçirdiği sakatlığın ardından maça devam etti.

32. dakikada Rashad'ın geliştirdiği atakta Novikovas'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye doğru çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.

39. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Samassa topu çelerek uzaklaştırdı.

53. dakikada Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Obertan'ın topa dokunmasıyla meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

60. dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşunda kaleci Farnolle topu iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada mavi-beyazlı ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içinde kafayı vuran Novikovas, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın ellerinin arasından ağlarla buluşturdu: 1-0.

74. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Gradel'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta top üst direkten geri döndü.

82. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuran Kone topu ağlara gönderdi: 1-1.

86. dakikada konuk ekip öne geçti. Gelişen atakta ceza sahasının sol çaprazında dar açıdan Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

Demir Grup Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti. 

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