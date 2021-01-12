Euro
9.10
Dolar
7.45
BIST 100
1,549.53
Altın
1,853.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor çeyrek final biletini uzatmalarda aldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1 tamamlanan Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşmasında ev sahibi ekip uzatmalarda bulduğu golle çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Halife Yalçınkaya   | 12.01.2021
Demir Grup Sivasspor çeyrek final biletini uzatmalarda aldı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

18. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in şutu defansa çarpınca top kaleci Vedat'ta kaldı.

22. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sedat Şahintürk'ün şutunu kaleci Muammer kornere çeldi.

35. dakikada sol çaprazdan Sinan Kurt'un serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu kaleci Muammer Yıldırım, direk dibinde müdahale ederek kornere gönderdi.

37. dakikada Cofie'nin defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşu kaleci Vedat'ın müdahalesine rağmen ağlarla gitti: 1-0

44. dakikada Okan Alkan'ın pasında sağ kanatta ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

64. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Jorge Felix'in kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

74. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahasına girdi. Rakiplerinden kurtulan Yunus'un şutunu kaleci Muammer Yıldırım kurtardı.

80. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.

85. dakikada Gradel'in pasıyla ceza sahasına giren Yatabare, kaleci Vedat Karakuş ile karşı karşıya kaldı, müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu kale direğinin üstünden auta çıktı.

101. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanttan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası önünde Fajr'ın önünde kaldı. Fajr'ın sert şutunu kaleci Vedat Karakuş, son anda çeldi.

110. dakikada Dibba sol kanattan ceza alanı içine girdi, sert vuruşunu kaleci Mummer Yıldırım, son anda kornere çeldi.

116. dakikada Fajr'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Yatabare, kaleci Volkan Karakuş'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Sivasspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 385 bini geçti
İstanbul'da Kovid-19 aşı odaları için hazırlıklar tamamlandı
Almanya'da 'sağlık personeline Kovid-19 aşı zorunluluğu' tartışmaları

Benzer haberler

Demir Grup Sivasspor çeyrek final biletini uzatmalarda aldı

Demir Grup Sivasspor çeyrek final biletini uzatmalarda aldı

PFDK'den İsmail Kartal'a 1 maç men cezası

Fraport TAV Antalyaspor kupada çeyrek finalde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amatör futbolcuların sorunlarını dinledi
TFF 1. Lig'de ilk yarı raporu

TFF 1. Lig'de ilk yarı raporu
TFF 1. Lig'de ilk yarı gol raporu

TFF 1. Lig'de ilk yarı gol raporu