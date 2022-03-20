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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor 3 puana 90+1'de uzandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Göksel Cüneyt İğde   | 20.03.2022
Demir Grup Sivasspor 3 puana 90+1'de uzandı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

6. dakikada sol kanatta Gradel ile paslaşan Fajr'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kalenin üstünden az farkla auta gitti.

10. dakikada Sivasspor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Fajr'ın ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

29. dakikada Altay tehlikeli geldi. Murat Akça'nın uzun pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Rodriquez'in şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Paixao'nun vuruşunda, top ağlara gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

41. dakikada sol çaprazda rakibiyle mücadele eden Gradel yerde kalınca hakem serbest vuruşa karar verdi. Topun başına geçen Fajr, altıpasa doğru ortaladı. Kalesini zamanında terk eden Lis, meşin yuvarlağı rahat şekilde kontrol etti.

51. dakikada Sivasspor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Gradel'in ön direğe ortasında Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin solundan az farkla auta gitti.

54. dakikada konuk ekip öne geçti. Pinares'in asistiyle ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Rodriguez'in plasesinde meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1.

75. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Gradel'in şutunda, top üstten dışarı çıktı.

77. dakikada ceza alanı içi sağ çizgide topla buluşan Kayode'nin içeriye çevirdiği topu, defans son anda araya girerek kornere attı.

78. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan Gradel, penaltı noktasına ortaladı. Goutas'ın kafayla altıpasa indirdiği topu Kayode, göğsüyle dokunarak ağlarla buluşturdu: 1-1.

86. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Gradel'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+1. dakikada Sivasspor öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın degajında defansın arkasına sarkan Yatabare, kalecinin önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-1.

Mücadele Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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