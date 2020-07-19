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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü tebrik etti.

Sefa Mutlu,Ercan Çakar   | 19.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e tebrik

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajları paylaştı.

İletisinde "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer veren Erdoğan sonraki paylaşımına şunları kaydetti:

"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."

Bakan Kasapoğlu'dan Medipol Başakşehir'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Medipol Başakşehir'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Süper Lig 2019-2020 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutluyorum. Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan bu değerli kulübümüzün başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve turuncu-lacivertli camiayı kutluyorum. Ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve önümüzdeki sezon oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."

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