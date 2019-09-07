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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri yalnız bırakmadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Andorra arasında oynanan milli maçı Vodafone Park'ta izliyor.

Hilmi Sever   | 07.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri yalnız bırakmadı

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynadığı karşılaşma için Vodafone Park'a geldi. 

Erdoğan'ı protokol tribünü girişinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile protokol tribününden izliyor. 

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