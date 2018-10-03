Cocu'dan 'istifa' açıklaması

İSTANBUL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Slovak temsilcisi Spartak Trnava ve Spor Toto Süper Lig'de 7 Ekim Pazar günü Medipol Başakşehir'le oynayacakları maçları kazanarak ayağa kalkmak istediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda yarın oynanacak maç için düzenlenen basın toplantısında konuşan Cocu, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildikleri maçtan sonra gazetecilerden soru almamasıyla ilgili olarak sözlerine başlayarak, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir maç olacak. Son maçta soru almadığım için sizlerden özür dilerim. Genellikle aslında hep bu soruları cevaplandırırım ama o akşam hayal kırklığı çok üst düzeydeydi.Yüksek duygular içindeydim ve bazen kısa tutmak en iyisidir. Şu an çok daha uygun bir durumdayım. Dinamo Zagreb'e karşı kötü oynadık ve mağlup olduk. Hem yarın hem de pazar günü ayağa kalkacağımızı göstermemiz lazım. Son maçta bunu gösteremedik. Önemli bir maç olacak yarın. Çok enerjik bir takımla oynayacağız."

"Ali Koç'la 'istifa' görüşmedim"

Hollandalı teknik adam, "Ali Koç sizden istifanızı istedi mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Söyleyeceğim bir şey yok. Bu haberler doğru değil. Bizi Comolli'yle hergün irtibat halindeyiz. Bu yolculuğa birlikte çıktık. Bu durumdan hepimiz rahatsısız. En hızlı şekilde bu durumdan çıkmak istiyoruz. Tek söyleyebileceği, aramızda çok konuştuğumuz ama böyle bir konuşma olmadı. Sadece yarınki maçı bekliyoruz."

Ayağa kalkmaya en erken sürede başlamaları gerektiğini dile getiren Cocu, "Herkes çok çalışıyor. Kimse bu durumdan mutlu olamaz. Taraftarlarımız da mutlu değil. Kulüp de oyuncular da mutlu değil. Fenerbahçe hiç alışık olmadığı bir durumda. Sadece bireysel olarak performans almamalıyız. 'Kendim yapacağım.' düşüncesi olmamalı. Biz takım halinde bu işi başarmalıyız. Zor anlarda bireysel düşünürseniz bir şey başarmanız mümkün değildir. Biz bir şey başaracaksak hep birlikte olacak. Saha dışında da bir değişimin içinden geçiyoruz. Zor bir değişim olduğunu fark ediyoruz. Zaman alacaktır bu. Ligdeki pozisyonumuz kesinlikle kabul edilemez. Fenerbahçe için bu pozisyon olamaz. Yaşadığımız hayal kırıklığı son derece yüksek. Taraftarlarımıza, istediğimiz skorları alabileceğimizi göstermeliyiz. Bizim için yarın son derece kritik bir maç olacak."

Cocu, Slovak futbolcuları Martin Skrtel'in de iyileştiğini ve oynayabilecek duruma geldiğini kaydetti.

Muhabir: Erkan Tiryaki