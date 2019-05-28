Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.77
Dolar
6.05
BIST 100
87,345.50
Altın
1,284.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP TBMM grup toplantısı
logo
Spor, Futbol

Çin'den Sergio Ramos'a teklif

Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, "Sergio bana Çin'den kendisine çok önemli bir teklif geldiğini söyledi. Ben de ona olmaz dedim" dedi.

Şenhan Bolelli   | 28.05.2019
Çin'den Sergio Ramos'a teklif

Madrid

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, takım kaptanı Sergio Ramos'a Çin'den önemli bir transfer teklifi geldiğini ancak kendisinin kabul etmediğini söyledi.

İspanya'da katıldığı bir radyo programında konuşan Perez, "Sergio bana Çin'den kendisine çok önemli bir teklif geldiğini söyledi. Ben de ona 'olmaz' dedim. Bu kadar. Aramızda sadece samimi bir konuşma geçti." ifadesini kullandı. Real Madrid Kulübü Başkanı Ramos, "Kaptanımızı bedava bırakmamız imkansız. Çünkü bu aynı zamanda tehlikeli bir örnek olur." şeklinde konuştu.

Öte yandan Real Madrid ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki defans oyuncusu Ramos'un, takımda "en yüksek sözleşmeye sahip futbolcu" olduğunu belirten Perez, "Sergio buna layık. Daha önce Cristiano Ronaldo öyleydi. Oyuncunun düzeyine göre dengeli bir maaş cetvelimiz var. Bizler maaşlarda garip şeyler yapamayız çünkü hesaplarımız La Liga kurumu tarafından da kontrol ediliyor." açıklamasında bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler
2019 Hindistan genel seçimleri ve 'Yeni Hindistan' tartışmaları
İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu

Benzer haberler

Atletico Madrid'de transfer

Atletico Madrid'de transfer

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Hasan Ali Kaldırım

Süper Lig'in penaltı dosyası

Sivasspor'un yüzü evinde güldü

Sivasspor'un yüzü evinde güldü
İspanya'da sosyalistlerin 'acı seçim zaferi'

İspanya'da sosyalistlerin 'acı seçim zaferi'
Beşiktaş'ın tesellisi Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın oldu

Beşiktaş'ın tesellisi Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın oldu