Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
112,538.20
Altın
1,726.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
logo
Spor, Futbol

Chelsea, Alman golcü Timo Werner'i kadrosuna kattı

Chelsea, Leipzig takımından golcü futbolcu Timo Werner'i transfer etti.

Mutlu Demirtaştan   | 18.06.2020
Chelsea, Alman golcü Timo Werner'i kadrosuna kattı

Istanbul

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Almanya'nın Leipzig takımından golcü futbolcu Timo Werner'i transfer etti.

Chelsea Kulübü, 24 yaşındaki Alman milli forvet Werner'in transferi için Leipzig ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Werner'in Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) sezonu sonuna kadar Leipzig'de kalacağı ve temmuz ayında Chelsea Kulübüne dahil olacağı belirtildi.

Stuttgart'tan 2016'da Leipzig'e transfer olan Werner, bu sezon takımıyla 43 maça çıktı ve 32 gol kaydetti.

Öte yandan İngiltere basınında yer alan haberlerde, transferin 53 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Werner'in haftalık 175 bin sterlin maaş karşılığında 5 yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: Kovid-19 salgını bir yıl sürebilir
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı yeniden 100'ün altına düştü
Kovid-19'a karşı 3 yeni aşı adayının daha klinik denemelerine başlanacak
Kovid-19'un seyrini kan grubu ile ilişkilendiren yeni bir araştırma açıklandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 417 bini geçti

Benzer haberler

Chelsea, Alman golcü Timo Werner'i kadrosuna kattı

Chelsea, Alman golcü Timo Werner'i kadrosuna kattı