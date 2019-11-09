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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor tek golle kazandı

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Muhittin Sandıkçı   | 09.11.2019
Çaykur Rizespor tek golle kazandı Fotoğraf: Zekeriya Sarıhan/AA

Rize

14. dakikada ceza sahası dışından Serdar Özkan'ın sert şutunda, top üsten auta çıktı.

26. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, Abarhoun altıpas içerisinde ayak koyarak topu filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Leschuk'un kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin, topu kontrol etmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

Maçın 54. dakikasında Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin kırmızı kartla oyun dışında kalınca, ev sahibi ekipte 56. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın yerine yedek kaleci Zafer Görgen maça dahil edildi. 

60. dakikada defanstan seken topu ceza sahası dışında kontrol eden Eren Albayrak'ın bekletmeden yerden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, direk dibinden filelere giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada bir pozisyonda 4. hakeme itiraz eden Çaykur Rizespor'un yardımcı antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart gösterildi.

65. dakikada Nazım Sangare'nin sağdan ortasında Mukairu'nun vuruşunda yerden seken topu kaleci Zafer Görgen, son anda kornere tokatladı.

68. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Chahechouhe'nin ceza sahası içerisinde düzeltip vuruşunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

71. dakikada ceza yayı sağ çaprazında kazanılan faul atışında, Boldrin'in vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan, son anda topu çelmeyi başardı. 

84. dakikada sağ taraftan Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Leschuk'un kafa vuruşunda iyi uzanan kaleci Zafer Görgen, topu kornere çeldi.

90. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Nazım Sangare'nin sert şutunda meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Abarhoun kornere çeldi. 

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

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