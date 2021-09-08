Dolar
8.46
Euro
10.00
Altın
1,791.15
ETH/USDT
3,403.40
BTC/USDT
45,998.00
BIST 100
1,433.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Muhittin Sandıkçı   | 08.09.2021
Çaykur Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı

Rize

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Monzango'nun Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens forması giydiği belirtildi.

Açıklamada, 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı kaydedilerek, "Demokratik Kongolu defans oyuncusu için İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu katılmıştır. Nathan Monzango'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsviçre'de kapalı alanlara giriş için 'Kovid-19 durum sertifikası' gösterilmesi zorunlu hale geldi
Robert Koch Enstitüsü aşılanma artmazsa sonbaharda 4. dalganın zirve yapabileceğini açıkladı
MEB okullarda Kovid-19 vakası durumunda yapılacaklara ilişkin soru ve cevapları yayımladı
ABD’de haftalık Kovid-19 vakalarının 4’te birinden fazlasını çocuklar oluşturdu
İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına bu ay başlanacak

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı

Çaykur Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

Trabzonspor'un Galatasaray maçındaki gol güvencesi Nwakaeme

Trabzonspor'un Galatasaray maçındaki gol güvencesi Nwakaeme
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Kana Bıyık ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Kana Bıyık ile yollarını ayırdı
'Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir'

'Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir'