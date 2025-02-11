Dolar
36.05
Euro
37.34
Altın
2,907.06
ETH/USDT
2,651.60
BTC/USDT
96,596.00
BIST 100
9,882.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, Berkay Özcan'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir'den Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fikret Delal  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Çaykur Rizespor, Berkay Özcan'ı transfer etti

Rize

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir ile anlaşmaya varılmasının ardından Berkay Özcan'ın kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı ve 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Berkay Özcan'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, İstanbul'daki incelemelerine devam etti
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin kadına saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da iki çocuğunu öldüren kadın tutuklandı
Hatay'da kuş gribi görülen mahalle karantinaya alındı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Somali'de çeşitli temaslarda bulundu

Benzer haberler

Galatasaray, altyapısına 16 yeni ismi dahil etti

Galatasaray, altyapısına 16 yeni ismi dahil etti

Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maçlarının programı açıklandı

Çaykur Rizespor, Berkay Özcan'ı transfer etti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak
MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı'yla anlaştı

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı'yla anlaştı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet