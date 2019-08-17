Çaykur Rizespor, Ankara deplasmanında kazandı

Ankara
Süper Lig'in ilk hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
İlk yarı
Süper Lig'deki Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
17. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Pehlivan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada Boldrin'in sol taraftan kullandığı faul atışında, ceza alanı içine gönderilen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Abarhoun'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.
İkinci yarı
51. dakikada Nadir Çiftçi'nin pası sonrası topla sol kanattan ceza alanına giren Polomat'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
62. dakikada Candeias'ın sağdan ceza alanı içine yaptığı ortada, iyi yükselen Sio'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
66. dakikada Moroziuk'un sağ kanatta çizgiye inerek yaptığı ortada, arka direkteki El Kabir topu Melnjak'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da gelişine şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
90+3. dakikada Candeias'ın ortasına altı pas içinde topla buluşan Nadir Çiftçi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
90+4. dakikada Rahmetullah Berişbek'in ceza alanı içine yaptığı ortaya, arka direkte Nadir Çiftçi'nin kafa vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı.
Müsabakayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.