Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Akhisarspor'u 3-1 yenerek ligde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazandı.

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Çaykur Rizespor, sahasında Akhisarspor'u 3-1 yenerek ligde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazandı.

15. dakikada Akhisarspor, kazandığı köşe vuruşu sonrasında golü buldu. Korneri kullanan Josue'nin sağdan ceza sahasına ortasında Cocalic'in kafa vuruşunda, Moroziuk'a çarpan top filelere gitti: 0-1

16. dakikada konuk ekip önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Akhisarspor'un hızlı gelişen atağında, Manu'nun ceza sahasına pasında Josue, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Josue pozisyonda yavaş davranınca Umar son anda meşin yuvarlağa müdahale ederek takımının kalesinde ikinci golü görmesini engelledi.

17. dakikada Regattin'in sağdan ceza sahasına ortasında Cikalleshi'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

20. dakikada Akhisarspor 10 kişi kaldı. Konuk ekibin yarı alanının ortalarındaki bir pozisyonda Samudio, Cocalic'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Suat Arslanboğa, Cocalic'e direkt kırmızı kart gösterdi.

39. dakikada Chahechouhe'nun soldan ceza sahasına ortasında Abdullah Durak'ın gelişine vuruşunda, son anda araya giren Akhisarspor defansı topu kornere çeldi.

43. dakikada Akhisarspor defansının gelişigüzel uzaklaştırdığı topu önünde bulan Manu'nun ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

45+1. dakikada kazanılan serbest atış sonrası Josue'nin ceza sahasına ortasında kaleci Gökhan Akkan topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topu filelere göndermek isteyen Manu'nun vuruşunda, Muric son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısını Akhisarspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

49. dakikada maçın hakemi Suat Arslanboğa, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ı yoğun itirazları nedeniyle tribüne gönderdi.

58. dakikada kazanılan kornerde Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Muric topa kafayı vurdu. Kaleci Fatih Öztürk son anda parmaklarının ucuyla topu çeldi.

67. dakikada Muric'in pasında ceza sahası dışındaki Petrucci'nin gelişine şutunda, kaleci Fatih Öztürk yatarak topu kontrol etti.

70. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka bölümdeki Melnjak'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gitti: 1-1

72. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Nakoulma'nın kafayla müdahale ettiği topu önünde bulan Muric'in altıpas içerisinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

74. dakikada Samudio'nun ara pasında ceza sahasında Umar, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Umar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.

82. dakikada Çaykur Rizespor, skoru 3-1'e getirdi. Umar'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Nakoulma, topu düzelttikten sonra plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi.

Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı