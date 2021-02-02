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Spor, Futbol

Bursaspor'da Ali Akman süresiz kadro dışı bırakıldı

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Elif Özlem Çelikler   | 02.02.2021
Bursaspor'da Ali Akman süresiz kadro dışı bırakıldı

Bursa

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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