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Spor, Futbol

Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ile anlaştı

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu.

Elif Özlem Çelikler  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ile anlaştı

Bursa

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Çağlayan için düzenlenen törende Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de hazır bulundu.

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