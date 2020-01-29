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Spor, Futbol

Bursaspor, Sivasspor'dan Traore'yi kiraladı

Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'dan Traore'yi kadrosuna kattı.

Sergen Sezgin   | 29.01.2020
Bursaspor, Sivasspor'dan Traore'yi kiraladı

Bursa

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'dan Abdou Razack Traore'yi kadrosuna kattı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladıklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı ekibi hak ettiği konuma getirmek için çalıştıklarını belirten Mestan, "Transfer çalışmalarımız doğrultusunda Traore'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Oyuncumuz yarın antrenmana katılacak. Takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

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