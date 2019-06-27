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Spor, Futbol

Bursaspor Frey'e borcunu ödeyerek cezadan kurtuldu

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, eski oyuncusu Fransız kaleci Sebastian Frey'e borcunu ödeyerek ceza alma riskini ortadan kaldırdı.

Cem Şan   | 27.06.2019
Bursaspor Frey'e borcunu ödeyerek cezadan kurtuldu

Bursa

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA tarafından Bursaspor hakkında verilen kararın gereğinin yerine getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün imkanlarıyla ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın desteğiyle Sebastian Frey’e alacakları ödenmiştir. Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalkmıştır." ifadelerine yer verildi.

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