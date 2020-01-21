Euro
6.57
Dolar
5.93
BIST 100
122,064.60
Altın
1,556.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbecilerin görev dağılımı yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı
logo
Spor, Futbol

Burak Yılmaz'ın suskunluğu uzuyor

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki futbolcusu Burak, Kayserispor'a attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig'de son olarak 2014-2015'te 4 hafta gol atamamıştı.

Ercan Doğan   | 21.01.2020
Burak Yılmaz'ın suskunluğu uzuyor

İstanbul

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki santrforu Burak Yılmaz, son haftalarda gole hasret kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında takımının Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 yendiği maçta 2 gol birden atan deneyimli oyuncu, ardından görev aldığı 4 maçta gol kaydedemedi.

Burak Yılmaz, Kayserispor karşılaşmasının ardından 357 dakika fileleri havalandıramadı.

Siyah-beyazlı oyuncu, şans bulduğu Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor maçlarını boş geçti.

Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle ilk yarının son haftasındaki Gençlerbirliği maçında ise forma giyemedi.

5 golü var

Siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon şans bulduğu 12 maçta 5 kez gol sevinci yaşayabildi.

Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 4 maçını kaçıran Burak, aynı nedenden dolayı ligde 2 karşılaşmada daha oynayamadı.

Bu sezonki ilk golünü ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında penaltıdan bulan Burak, 6. haftadaki Trabzonspor maçını boş geçti. 7. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde penaltıdan bir kez daha fileleri havalandıran Burak, ardından süre aldığı MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında gol bulamadı. Burak, sakatlığı nedeniyle bu dönemdeki Galatasaray maçında ise kadroda bulunamadı.

Ligdeki gol hasretini 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçıyla sonlandıran Burak, siyah-beyazlı formayla son gollerini 13. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında attı. 

2014-2015'te aynı hasreti yaşadı

Burak Yılmaz, Süper Lig'de oynadığı sezonlarda 2019-2020'deki hasretini 2014-2015 sezonunda da yaşadı.

2014-2015 sezonunda Galatasaray forması giyen deneyimli golcü, 30. haftada Konyaspor, 31. haftada Mersin İdmanyurdu, 32. haftada Gençlerbirliği ve 33. haftada Beşiktaş karşılaşmalarında fileleri havalandıramadı. Söz konusu sezonun 34. haftasındaki Rizespor mücadelesinde kadroda yer almayan Burak, 2015-2016'nın ilk haftasında Sivasspor karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

Burak, Süper Lig'de görev aldığı sonraki sezonlarda en fazla 3 haftalık suskunluklar yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?

Benzer haberler

Sivasspor en golcü sezonunu yaşıyor

Sivasspor en golcü sezonunu yaşıyor

Beşiktaş son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 24 Ocak'ta

Burak Yılmaz'ın suskunluğu uzuyor

Burak Yılmaz'ın suskunluğu uzuyor
Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı
Beşiktaş'ın kupada rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Beşiktaş'ın kupada rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor