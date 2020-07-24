Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
118,913.51
Altın
1,890.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra yeniden cuma namazı kılınıyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
logo
Spor, Futbol

Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına veda etti

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 24.07.2020
Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına veda etti

Istanbul

Fransa'nın Lille takımına transfer olduğu öne sürülen Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in son haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynanacak maçın çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Burak'ın teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD ve Kanada'da 60 yaş ve üzerindekiler Kovid-19'la duygusal olarak 'daha iyi başa çıktı'
Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
İran'da bir günde Kovid-19'dan 215 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 800 bini geçti

Benzer haberler

Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına veda etti

Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına veda etti

Hataysporlu futbolcu Yusuf Abdioğlu takımına Süper Lig'de de katkı vermek istiyor

Denizlispor'da ligde kalma hesapları

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak
MKE Ankaragücü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak

MKE Ankaragücü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak
Göztepe sezonu Sivasspor maçıyla tamamlayacak

Göztepe sezonu Sivasspor maçıyla tamamlayacak