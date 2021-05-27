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Spor, Futbol

Burak Elmas 'birleşme' taleplerine sıcak bakmıyor

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Burak Elmas, diğer adaylarla birleşme konusuna sıcak bakmadığını söyledi.

Ercan Çakar   | 27.05.2021
Burak Elmas 'birleşme' taleplerine sıcak bakmıyor

Istanbul

Avantgarde Hotel Levent'te düzenlenen kahvaltılı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Burak Elmas, seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi vererek, "Her projemizde sonuna kadar hazırız. Finansmanıyla, projelerin detayıyla hazırlanmış bir ekibimiz var." dedi.

Elmas, bazı başkan adaylarının seçimde birlikte hareket etmesi yönünde sarı-kırmızılı camiadan gelen taleplere değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim için çıktığımız yol bir Galatasaray mücadelesi, bir iktidar mücadelesi değil. Klasik seçim alışkanlıklarıyla seçilmiş başkan ve yönetimlerin Galatasaray'ı buradan geleceğe taşımasının mümkün olmadığını düşünerek yola çıktık. 90'nın üzerinde bir ekibimiz var. Giderek büyümeye devam ediyor. Birleşmeden anladığım en iyi başkan, en iyi yönetim ve en iyi kurulları oluşturmaktır. Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum. Biz ekibimizle Galatasaray için tüm projelerimizi detaylı çalıştık. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için hazırlıklarımız tamam. Böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz."

Göreve geldikleri takdirde Galatasaray'ın eksikliklerini gidermek için hızlı hareket edeceklerini aktaran Elmas, "Hızlı karar alırken de hata yapmamak üzerine detaylı planlarımız var. Bundan sonra Galatasaray'ın en az 10 sene hata yapılmadan yönetilmesi mecburiyeti var. Gelir gelmez teknik ekiplerle görüşerek, hem kendi çalışmalarımızı hem de onların kafasındaki düşünceleri anlayarak 10 günlük bir süre içerisinde ciddi bir faaliyetle her şubede hazırlıklarımızı tamamlayacak çalışmalarımız hazır." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray Kadın Futbol Takımı'mızı kuracağız"

Burak Elmas, seçilmeleri halinde Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı kuracaklarını dile getirerek, "Galatasaray'ın kadına verdiği önem, kadının hayattaki rolüne verdiği önem ve toplumdaki başarısına verdiği önem sebebiyle Galatasaray Kadın Futbol Takımı'mızı kuracağız. Kadın futbol takımımızın sponsoru da hazır. Göreve geldiğimiz takdirde hemen kadın futbol şubesini hayata geçirerek, orada da Avrupa'da çapında ciddi başarı elde etmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Elmas, sarı-kırmızılı erkek ve kadın basketbol takımları için de iki ayrı sponsorluk anlaşması yaptıklarını sözlerine ekledi.

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