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Spor, Futbol

Bucaspor 1928 ve Göztepe, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Bucaspor 1928 ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Can Öcal  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Bucaspor 1928 ve Göztepe, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanan Bucaspor 1928-Göztepe maçında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle iki takımın da PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Adana Demirspor futbolcusu İzzet Çelik'in ise Kırklarelispor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki "kural dışı hareketi" sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

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