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Spor, Futbol

Bu sezon gençler fazla forma şansı bulamadı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda 1998 ve daha sonra doğumlu 28 futbolcu şans buldu. 2018-2019 sezonu, son 5 yılda takımların genç isimlere en az forma verdiği sezon oldu.

Ali Korkmaz   | 06.06.2019
Bu sezon gençler fazla forma şansı bulamadı

İzmir

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2018-2019 sezonunda 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğan 28 futbolcu şans buldu.

Ligde 14 ekip, 21 yaş ve altında forma giyen futbolcuları sahaya sürerken, Bursaspor ve Galatasaray'da bu kriterlere uygun dörder oyuncu dikkati çekti.

Bu ekipleri üçer futbolcuyla Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kayserispor, ikişer oyuncuyla Antalyaspor ve Trabzonspor, birer futbolcuyla Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve MKE Ankaragücü izledi.

Genç isimler içinde en fazla süreyi Aytemiz Alanyaspor'dan İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik ile Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Galatasaray'dan Ozan Kabak aldı.

Son 5 yıldaki en az genç futbolcu sayısı 

Süper Lig'de 28 genç oyuncuya şans verilen 2018-2019 sezonu, son 5 yılda gençlerin en az süre aldığı sezon oldu.

Geçen sezon 40 genç ismin şans bulduğu ligde 2016-2017'de 37, 2015-2016'da 47 ve 2014-2015'te ise 43 genç futbolcu sahada yer aldı.

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