Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
102,784.30
Altın
1,506.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

'Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı." dedi.

Selçuk Kılıç   | 04.10.2019
'Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı' Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında ağırladığı İsviçre'nin Basel takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, evlerinde oynadıkları müsabakayı kazanmak istediklerini belirtti.

Oyuncularının ortaya koyduğu mücadelenin kendisini memnun ettiğini dile getiren Karaman, "Fazla forma şansı bulamayıp da görev verdiğimiz oyuncuların niyetleri son derece olumlu. Attığımız golün hemen sonrasında kalemizde gol görmemiz tabii ki üzdü. Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı. Ancak her şeye rağmen, taraftarımıza sahada futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan bir takım izlettirdiğimiz için de memnunum." şeklinde konuştu.

Koller: "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller, iyi bir maç çıkardıklarını belirtti.

"Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum." diyen Koller, "Önümüzdeki maç ofansif olarak daha fazla pozisyon üretmek istiyoruz. Bunu telafi etmeye çalışacağız. İlk yarı güzeldi, maalesef ikinci yarı pozisyona girmekte zorlanınca 1 puana razı olduk. Trabzonspor'un bazı değişiklikleri sürpriz oldu. Yine de önemli pozisyonlarda oyuncuları bekledik. Ona göre kendimizi hazırlamıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’taki protestolar hükümeti sarsıyor
İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
Kosova’nın yargı imtihanı
Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları sona erdi

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları sona erdi

'Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı'

'Antrenörlüğüm sorgulanamaz'

Trabzonspor sahadan bir puanla ayrıldı

Trabzonspor sahadan bir puanla ayrıldı
'Berabere kalmış olmak bizi üzdü'

'Berabere kalmış olmak bizi üzdü'
Beşiktaş Avrupa'da da kayıp

Beşiktaş Avrupa'da da kayıp