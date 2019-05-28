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Spor, Futbol

'Bu haberleri kurgulayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum'

Fenerbahçeli Mehmet Topal, "Yaşanan olayın ardından 'takımda kalacağım, gideceğim, vefasızlık' gibi söylemleri değil basın açıklaması, sözlü olarak dahi telaffuz etmedim." açıklamasında bulundu.

Süha Gür   | 28.05.2019
'Bu haberleri kurgulayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum'

İstanbul

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Antalyaspor maçının ardından sarı-lacivertli takımdan gideceği yönünde kamuoyunda çıkan haberleri yalanladı.

Milli futbolcu, tarafından yapıldığı iddia edilen basın açıklamasının bazı medya organlarında yer almasının kendisini üzdüğünü belirtti.

Yoğun ve yorucu bir sezonun son maçına huzur ve büyük bir inançla çıktığını vurgulayan Mehmet, şunları aktardı:

"Bir kısım taraftarımızın psikolojik yorgunluk sonrası tarafıma gösterdikleri tepki ile ilgili herhangi bir açıklamam olmadı. Yaşanan olayın ardından 'takımda kalacağım, gideceğim, vefasızlık' gibi söylemleri değil basın açıklaması, sözlü olarak dahi telaffuz etmedim. Kırgınlıklar kızgınlıklar yaşanır ve bunlar insana özgü yaşanması gereken duygulardır. Bazen kırgın, bazen mutlu olmak insanın doğasında var. Anlık yaşanan duygu değişimleri ile hareket edecek kadar düşüncesiz olmadım."

Başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algının, yapanların istediği şekilde sonlanmayacağını vurgulayan Mehmet, "Beni tanıyan bilen herkese tekrar ediyorum 'gidiyorum vefasızlığa tahammül edemem' vs. bu cümleleri zaten kullanmam söz konusu olamaz. Bu haberleri kurgulayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

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