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Spor, Futbol

Braga-Beşiktaş maçını yönetecek hakem belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü haftasında Portekiz temsilcisi Braga ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika görev yapacak.

Ercan Doğan   | 04.11.2019
Braga-Beşiktaş maçını yönetecek hakem belli oldu

İstanbul

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü haftasında Portekiz temsilcisi Braga ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika görev yapacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Litvanya Futbol Federasyonunundan hakem Mazeika'nın yardımcılıklarını, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas üstlenecek.

İki takım arasındaki karşılaşma Braga Belediye Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.


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