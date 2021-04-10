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Spor, Futbol

Bol gollü maçı Göztepe kazandı

Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi.

Salim Taş   | 10.04.2021
Bol gollü maçı Göztepe kazandı Fotoğraf: Burak Milli / AA

Hatay

Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi.

İlk yarı

10. dakikada Hataysporlu oyuncuların orta alanda kaptırdığı topu alan Tripic'in ceza sahası içinde çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Göztepe öne geçti. Hataysporlu futbolcuların orta alanda kaptırdığı topu alan Jahovic, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısını Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

55. dakikada ceza sahası içine topla giren Hataysporlu Boupendza'nın sert şutu dışarı çıktı.

64. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Traore'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Diouf'un kafayla vurduğu top ağlarla buluştu: 1-2.

78. dakikada Göztepe farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Göztepeli Ndiaye'nin sert şutunu kaleci Munir son anda uzaklaştırdı.

90. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3

Mücadele, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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