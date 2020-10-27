Beşiktaş'tan yeni başlangıç

İstanbul
Süper Lig'de 4 Ekim'deki Trabzonspor galibiyetiyle başlayan ama sonrasında oynadığı 3 maçta bir beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ile takviye edilmiş kadrosuyla Yukatel Denizlispor maçından galibiyetle ayrılmasını bildi.
Süper Lig'in 5. haftasını da maç yapmadan bay geçen Beşiktaş, 5 maçta 2 galibiyetle ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak 18. sıradan 12. sıraya çıktı.
Deplasman galibiyetleriyle gidiyor
Beşiktaş, deplasmanda aldığı galibiyetlerle lige tutundu.
Sahasındaki 2 maçta birer galibiyet ve yenilgiyle bir puan çıkarabilen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 3 maçta ise 2 galibiyet ve bir yenilgiyle 6 puan aldı.
Deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'a 3-2 üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'a ise 4-1 mağlup oldu.
Geçen sezonki kabustan çıktı
Beşiktaş, Yukatel Denizlispor galibiyetiyle geçen sezon başlangıcındaki benzer kabustan da kurtuldu.
Geçen sezon yaptığı ilk 4 maçtakine benzer bir performansla başlayan siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'in 5. karşılaşmasında bu kabustan çıkış sinyali verdi.
Beşiktaş, geçen sezonun ilk 5 maçında sadece bir kez kazanabilirken, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puanda kalmıştı. Siyah-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonun ilk 5 maçında aldığı 7 puanla en kötü başlangıçlardan birini yaşamaktan da kurtuldu.
Santrforlarının gol attığı maçta ilk galibiyet
Beşiktaş camiasını sevindiren konulardan biri de santrforların gol attığı bir maçın galibiyetle sonuçlanması oldu.
Siyah-beyazlı ekipte bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynanan 6 maçta santforlar 3 kez gole katkıda bulundu.
Cyle Larin'in ligde gol attığı maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı ismin fileleri havalandırdığı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki PAOK mücadelesinden 3-1 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, bir başka santrforu Güven Yalçın'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda gol sevinci yaşadığı Rio Ave maçının normal ve uzatma süresini 1-1 beraberlikle tamamladı.
Siyah-beyazlı ekibin Yukatel Denizlispor'u 3-1 yendiği maçta ise Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar ve Larin attıkları gollerle takımlarına katkı verdi.
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