Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e teşekkür

İstanbul
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde "Dost Kulüp Medipol Başakşehir'e Teşekkürlerimizle" başlıklı yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Dost Kulüp M. Başakşehir’e Teşekkürlerimizle... https://t.co/ky51KEdFK4#Beşiktaş pic.twitter.com/27k2biZMLP— Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Haziran 2019
"Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere, Vodafone Park'ın inşaat aşamasında stadyumlarını futbol takımımıza tahsis ederek örnek bir tavır sergileyen, Türk futbolunun güzide camialarından Medipol Başakşehir'e, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.