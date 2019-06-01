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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e teşekkür

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer sürecinde kendilerine göstermiş oldukları nezaket sebebiyle Medipol Başakşehir'e teşekkür etti.

Süha Gür   | 01.06.2019
Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e teşekkür

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde "Dost Kulüp Medipol Başakşehir'e Teşekkürlerimizle" başlıklı yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere, Vodafone Park'ın inşaat aşamasında stadyumlarını futbol takımımıza tahsis ederek örnek bir tavır sergileyen, Türk futbolunun güzide camialarından Medipol Başakşehir'e, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz."

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