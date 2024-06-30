Beşiktaş'tan Gökhan İnler için veda mesajı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark yaratan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler’le vedalaşıyoruz. Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler’e İtalya’nın Udinese Kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.