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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes ile ilgili paylaşımda bulundu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 17.06.2022
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı

İstanbul

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Portekizli oyuncunun ilk 3 harfini sırayla paylaşan siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki futbolcunun isminin kalan bölümünü ise 19.05'te videolu olarak paylaşarak Galatasaray Kulübüne gönderme yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Gedson Fernandes videoda, "Önümüzdeki haftayı bekleyin." dedi.

Siyah-beyazlı kulüp şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon avro ödeneceğini duyurmuştu.



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