Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ı transfer edecekleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten, medyada yer alan haberlere yönelik yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçen transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır."

Muhabir: Erkan Tiryaki