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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne kötü başlangıç

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile yaptığı maçı 4-2 kaybetti.

Ercan Çakar   | 19.09.2019
Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne kötü başlangıç

İstanbul

Slovan Bratislava - Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Adem Ljajić (22) rakibi ile mücadele etti. ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibe 4-2 yenildi.

12. dakikada Medvedev'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Sporar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş kalecisi Karius'un büyük hatası sonrası 1-0 geride düştü. Slovan Bratislava kalecisi Greif'in uzun degajında kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Karius'un kafayla uzaklaştırmak istediği top sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu boş ağlara gönderdi. 

20. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sporar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Karius'un ceza yayı içindeki müdahalesiyle top kornere gitti.

28. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Ljajic, De Kamps'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kristo Tohver penaltı noktasını işaret etti. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru eşitledi: 1-1,

45. dakikada soldan ceza sahasına giren Sporar'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Bozhikov'un ters vuruşunda top Slovan Bratislava ağlarına gitti: 1-2

Beşiktaş, müsabakadan 4-2 mağlup ayrıldı.

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