Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu

İstanbul
Siyah-beyazlı takım, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde topbaşı yaparak başlayacak.
Bir hafta İstanbul'da çalışacak Beşiktaş, ilk etabın ardından 5 Temmuz Salı günü ise Avusturya'da 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.
Siyah-beyazlılar daha sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde son kampını yaparak yeni sezona hazırlanacak.
Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.
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