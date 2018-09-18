Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi mesaisi

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ile 20 Eylül Perşembe günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İSTANBUL

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç'in Sarpsborg takımı ile 20 Eylül Perşembe günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların pas ve taktik çalışmalar yaptığı bildirildi.

Yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla devam eden idmanın, şut çalışması ile tamamlandığı ifade edildi.

Beşiktaş, Sarpsborg maçı hazırlıklarını, yarın ilk 15 dakikasını basın mensuplarının da takip edebileceği antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Muhabir: Emre Doğan