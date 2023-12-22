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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşuyor.
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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Hilmi Sever  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Istanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz."

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