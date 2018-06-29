İSTANBUL

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenleyen Güneş, 26 Haziran'a kadar kadroda bir dalgalanmanın olabileceğine belirterek, "Kadroda kimler kalır, kimler gider ben de bilmiyorum. Ama Negredo'nun olmayacağını söyleyeyim. Başkana da söyledim. İyi ve faydalı olabilecek bir oyuncu ama bir santrfor alınacağı söylendikten sonra tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Dün geldi, 'idmana çıkarmaya gerek yok' dedim. 'Benimle işi yok gereği yapılsın' dedim." ifadelerini kullandı.

Negredo'nun maliyetine dikkati çeken Şenol Güneş, "Kulübe külfet. Yedek tuttuğum zaman o da rahatsız olacak. Yedek olsa, ucuz olsa onu bekletirim." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarındaki durgunluk

Transfer çalışmalarının yavaş gitmesine değinen Güneş, "Transfer yavaş gitmiyor, para yok. Transfer yavaş gitmiyor, para gitmiyor. Para olsa öyle hızlı gidiyor ki..." diye konuştu.

Avrupa'da da transferin yavaş gittiği görüşüne katılmayan Güneş, şunları söyledi:

"Adamlar yapıyor. Transferin belli. Bana sağ bek lazım. Hemen alalım, neyi bekliyoruz. Santrfor lazım, konuşursun bitirirsin. Sen şimdi gitmek istiyorsun, bir konuşalım, bir ay sonra yine buluşalım. Alan belli satan belli. Herkes para vermeden almak istiyor. Nereden para bulacağız. Para bulacağız da alacağız, tabii ki görüşmeler yapılıyor.

Oğuzhan Özyakup beklentisi

Slovakya kampına 10 genç oyuncuyla gideceklerini vurgulayan Güneş, yeni sezonda Oğuzhan Özyakup'tan çok şey beklediğini dile getirdi.

Bazı oyuncuların takımdan ayrılma ihtimalinin olduğunu kaydeden Güneş, "Talepler var, bu konuda isim vermeyeceğiz. Bütün bilgileri yönetime verdim. Oğuzhan'dan çok şey bekliyorum. Geçen sezon oynaması gereken futbolu bu sezon oynamak zorunda." şeklinde konuştu.

Oğuzhan'ın hücuma dönük bir oyuncu olduğunu ancak yazılanlardan etkilenerek geriye dönük daha fazla oyunu benimsediğini anlatan Güneş, "Oğuzhan ve Tolgay orta sahada iki yönlü oyuncu. Bunların performansını siz de etkiliyorsunuz. Oğuzhan, hücum oyuncusudur. Sen gol atmazsan, asist yapmazsan seni kimse dinlemez ki. Tolgay'ın golleri yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kadronun çok sık değişmesinden şikayetçi olan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talisca ve Tosic gitti. Gelene gidene bakmak yerine elimizdekinin kıymetini bileceğiz. Gidenlerden çok emek verenler vardı. Hem hizmet ettiler hem ekonomik katkı yaptılar. Sık sık kadroda değişiklik olduğu için ne olacağını bilmiyorum. Gelenlere bakacağım. Kimler gidiyor, kimler kalıyor. Kaç kişinin gittiğini yazmaktan yoruldum. Bir takımın stoperi iki kişidir. Çoğu takımın aynıdır. Bizde hep değişiyor."

Güneş, ilk kampta 10-12 genç oyuncuyla çalıştıklarını ancak bir sonraki kampta başka oyuncuların geldiğine dikkati çekerek, "Bu sağlıklı değil. Ekonomik krizi çözmek gerek. Yönetime 15 oyuncuya hiç dokunmayın' dedim. Ne para olarak ne de güven olarak onları sarsmayın. Geri kalan beş oyuncuyu satın. Oradan gelecek parayı da transfere harcayalım." yorumunu yaptı.

Aras Özbiliz ve Oğuzhan Aydoğan'ın da kampa götürüleceğini anlatan Güneş, "Vagner Love de kulüp bulursa gidecek. Bulamazsa bakarız. Bu oyuncu tutmadı, güvenini kaybetti, sakatlandı. Hepsi üst üste geldi. Yoksa her tarafı futbolcu. Kulüp varsa gitmesini yoksa zorlamamasını söyledim." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ercan Doğan