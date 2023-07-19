Dolar
26.79
Euro
30.04
Altın
1,977.50
ETH/USDT
1,900.00
BTC/USDT
29,968.00
BIST 100
6,571.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta kombineler tükendi

Beşiktaş Kulübü, 2023-2024 sezonu için satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiğini duyurdu.

Süha Gür  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Beşiktaş'ta kombineler tükendi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten "Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkürlerimizle" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2023-24 sezonunda oynayacağı müsabakalar için belirlenen kapasitede satışa sunulan kombineler tükenmiştir. Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi süresince nöbetçi mahkemeler ve heyetler tarafından yargılamalara devam edilecek
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma
Gaziantep'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kılıç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ittifakı içinde Putin ile açık ve olumlu ilişki yürüten tek lider
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti

Benzer haberler

Beşiktaş'ta kombineler tükendi

Beşiktaş'ta kombineler tükendi

Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan Göktan Gürpüz'ü transfer etti

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Lyanco, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Koç'tan 45-50 milyon avro bandında futbolcu satışı hedefi

Fenerbahçe Başkanı Koç'tan 45-50 milyon avro bandında futbolcu satışı hedefi
Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
Arda Güler, Real Madrid'in ABD'de katılacağı turnuvanın kadrosuna alındı

Arda Güler, Real Madrid'in ABD'de katılacağı turnuvanın kadrosuna alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet